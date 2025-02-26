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Şehit Polis Memuru Onur Şirin kimdir, kaç yaşında?

Sibel Elmas
Muhabir

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Şehit Polis Memuru Onur Şirin kimdir, kaç yaşında?

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, 16 Haziran 1988 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 2014 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Polislik mesleğine olan ilgisi doğrultusunda eğitimine devam eden Şirin, 2016 yılında Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olarak polis teşkilatına katıldı.

2021 YILINDA KONYA'YA ATANDI

Onur Şirin, 2016 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde göreve başladı. 2017 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne tayin edildi. 2021 yılında Konya Bölge Özel Harekat Müdürlüğüne atanarak burada görev yaptı. 2023 yılında ise Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde göreve başladı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASI

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, evli ve bir çocuk babasıydı. Ailesine ve mesleğine büyük bir bağlılıkla yaşamını sürdüren Şirin, görev yaptığı her yerde disiplinli ve özverili çalışmalarıyla takdir topladı.

Onur Şirin, 25 Şubat 2025 Salı günü saat 17.43'te Konya'da meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu şehit oldu. Seyir halindeki polis aracına bir tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada Şirin şehit olurken, iki polis memuru da yaralandı.

Şehit Polis Memuru Onur Şirin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Şehit polis Onur Şirin Konya'da düzenlenen törenle uğurlandı!

Karatay ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Onur Şirin için  Konya İl Müdürlüğü yerleşkesinde 26 Şubat Çarşamba (bugün) 10.30'da uğurlama töreni düzenlendi.

Konya'da düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Onur Şirin, baba ocağı Ispata'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı.

(Sibel Elmas)

  • #Şehit Polis Memuru Onur Şirin kimdir #kaç yaşında?

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