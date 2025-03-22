Selçuklu Belediyesi Spora Selçuklu Vizyonu ile damga vuruyor

Her alanda örnek çalışmalar yürüten Selçuklu Belediyesi spora da “Selçuklu Vizyonu”yla katkı sağlamayı sürdürüyor. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştiren Selçuklu Belediyespor Kulübü ve Spor Okulları bu vizyonla olimpiyat hedefine emin adımlarla yürüyor.

Temel belediyecilik faaliyetlerinde örnek çalışmalarla Selçuklu'yu geleceğe taşıyan Selçuklu Belediyesi, spora da "Selçuklu Vizyonu”yla ayrı bir başlık açıyor.

Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü olan Selçuklu Belediyespor Kulübü birçok başarıya imza atarken; yaz ve kış olmak üzere 5 yaşından itibaren çocukları sporla tanıştıran Selçuklu Spor Okulları spora yapılan yatırımın en büyük göstergesi.

Başkan Pekyatırmacı: "Sporda başarıya "Selçuklu Vizyonu” mottosuyla yürüyoruz.

Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün kurulduğu , 1997 yılından bu yana her geçen yıl sporcu ve tesis sayısını artırarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi haline geldiğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"20 branşta faaliyet gösteren Selçuklu Belediyespor Kulübü 15 bin 868 lisanslı sporcuya sahip. 213 Milli sporcusuyla farklı branşlarda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat dereceleri elde eden Selçuklu Belediyespor Kulübümüz , hem Konya'yı ve hem de ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Selçuklu'da 35 Tesis ve 60 Salonda Spor Okulları, Yarışmacı Sporcular ve Takımlarımızla birlikte spor faaliyetlerini yıl boyunca sürdürmekteyiz. Konya'nın en modern yüzme havuzları, tenis kortu, kapalı spor salonları ve futbol sahalarıyla birlikte Selçuklu sporun merkezi haline geldi. Tüm bu gelişmiş alt yapı tesislerimizi elbette meyvelerini veriyor ve bizlere başarı olarak geri dönüyor. Bu eksende Selçuklu Belediyespor Kulübümüz 2024 yılında Güreş, Halter, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, Bisiklet, Wushu Kung-Fu ve Jimnastik branşlarında Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda 30 altın, 38 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı. Sporda "Selçuklu Vizyonu” hedefiyle birbirinden önemli başarıya imza attığımız kulübümüzde; Cimnastik,Wushu Kung-Fu Masa Tenisi, Okçuluk, Yüzme, Tenis, Taekwondo, Kick Boks, Karate, Satranç , Voleybol, Basketbol, Futbol, Güreş Judo Hokey Bisiklet Su Topu, Halter, Engelliler branşlarıyla yeni başarılara doğru yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Takım sporlarında tarihi başarılar elde ettik”

Takım sporlarında tarihi başarılara da değinen Başkan Pekyatırmacı:

Selçuklu Belediyespor Kulübü Futbol branşında U16'da Türkiye Şampiyonu, U17'de ise Türkiye ikincisi olarak tarihi bir başarı elde etti. Ayrıca Futbol branşında U14-U15-U16-U17-U18 kategorilerinde Konya Şampiyonu olurken U13 kategorisinde ise Konyaspor'un ardından ikincilik elde ederek tarihi bir sezonu geride bıraktı.

Geçtiğimiz sezon Tamamı Selçuklu Spor Okullarından yetişen genç oyuncularımızla Sutopu Süper Ligine yükselerek önemli bir başarıya imza atan Selçuklu Belediyespor Kulübümüz, 2024-2025 Sezonunda aldığı galibiyetlerle ligde kalmayı garantiledi ve Mavi-Beyazlılar önümüzdeki sezonda Sutopu Süper Liginde şehrimizi temsil etmeye devam edecek inşallah. Ayrıca Selçuklu Belediyespor Kulübümüz Hokey branşında da şehrimizi Süper Lig'de temsil etmeye devam ediyor. Erkekler Açık Alan ve Salon Liginde Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren temsilcimiz Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımlarımız ise Erkekler de 1.Lig, Kadınlarda ise 3.Lig'de mücadele etmeye devam ediyor. Her iki takımda bu sezon gösterdiği başarılı performansla Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum.

"Türkiye`nin en büyük spor okulları organizasyonu Selçuklu'da”

Selçuklu Belediyespor Kulübü Spor Okullarında çocukların 5 yaşından itibaren sporla tanıştığına dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük spor okulları organizasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ailelerden ve çocuklardan yaz ve kış spor okulları dönemi boyunca büyük ilgi gördüklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı :

"15 branşta farklı yaş gruplarında faaliyet gösteren spor okullarımızda hem çocuklarımızın bedensel katkı sağlıyoruz hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. 15 yaşına kadar spor okullarında eğitim alan öğrencilerden başarılı bulunanlar antrenörlerin raporları doğrultusunda lisans çıkartılarak Selçuklu Belediyespor Kulübü lisanslı sporcusu oluyor. Yaz ve kış olmak üzere iki dönemden oluşan Selçuklu Belediyespor Kulübü Spor Okullarında çalışmalarımız yıl boyu devam ediyor.

Her yıl on binlerce sporcunun eğitim gördüğü Spor Okullarımızda öğrencilere branşa ait ücretsiz spor kıyafeti veriliyor. Spor Okullarında öğrencilerimiz dilerse servis imkanlarından da faydalanabiliyor. Selçuklu ilçe sınırları içerisinde evi nerede olursa olsun sporcularımız evlerinden servisle alınıp, antrenman bitiminin ardından tekrar servisle güvenli bir şekilde evlerine bırakılıyor. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece elde eden bir çok sporcumuz Selçuklu spor okullarından yetişti. Selçuklu Spor Okullarımızda 2024 yılında 23 bin 125 öğrenci Cimnastik,Wushu Kung-Fu Masa Tenisi, Okçuluk, Yüzme, Tenis, Taekwondo, Kick Boks, Karate, Satranç , Voleybol, Basketbol, Futbol, Güreş ile birlikte toplanda 15 farklı branşta sporla buluştu. Sporcularımızın elde ettikleri başarılar spora yapmış olduğumuz yatırımların karşılığı olarak yansıyor ve bizi bu konudaki yatırımlara teşvik ediyor. Hızlı bir şekilde yapımını sürdürdüğümüz Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz tamamlandığında tüm bu yatırımlarımızı taçlandırarak olimpiyatlara aynı vizyonla sporcu yetiştireceğiz inşallah.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi