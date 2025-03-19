Seydişehir - Antalya yolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bu kapsamda hem Konya'da hem Antalya'da devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü, Seydişehir - Antalya yolunun ağır taşıt trafiğine kapatıldığını aktardı.
Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, özellikle buzlanma riski konusunda tedbirli olmalarını tavsiye etti. Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, özellikle buzlanma riski konusunda tedbirli olmalarını tavsiye etti. Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi