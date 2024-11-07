Sürücüler Dikkat! Konya’da bu çevre yolu saatlerce trafiğe kapatılacak!
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AKOM’un yaptığı açıklamaya göre Konya’da Ankara Caddesi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle önemli bir kesimi trafiğe kapatılacak. Detaylar haberimizde…
Konya'da yaşayan sürücüleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ankara Caddesi üzerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümünün trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Hangi bölüm kapatılacak?
Ankara Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi birleşiminden başlayarak Ankara Caddesi ile Aliye İzzet Begoviç Caddesi birleşimine (Organize Sanayi girişi) kadar olan bölümde Ankara istikametine gidiş yönündeki yol, araç trafiğine tamamen kapatılacak.
Ne zaman kapalı olacak?
Söz konusu yol kapatma işlemi 7 Kasım Perşembe günü saat 00.30'da başlayacak ve sabah 07.00'a kadar sürecek.
Sürücüler alternatif yolları kullanılmalı!
AKOM sürücülerden çalışma saatlerinde alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
AKOM yetkilileri yol bakım-onarım çalışmalarının şehir trafiğini olumsuz etkilememesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Sürücülerden çalışmalardan dolayı yaşanabilecek ulaşımdaki aksaklıklara karşı dikkatli olmaları ve trafik levhalarına uymaları istendi.
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