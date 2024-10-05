TEKNOFEST’te Konya rüzgarı! Selçuk Üniversitesi İnsansız Deniz Aracı Projesiyle Türkiye ikincisi oldu

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencisi Yusuf Durmaz’ın kurucusu olduğu Gökturan SGM Takımı, TEKNOFEST 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışmaları’nda Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Selçuk Üniversitesi Gökturan SGM Takımı, TEKNOFEST 2024'te ilk defa düzenlenen İnsansız Deniz Aracı kategorisinde Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi ile Selçuklu Gençlik Merkezinin de destekleriyle geliştirdikleri otonom araçlarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Durmaz, deniz aracını yaparken yapay zeka imkanlarını da kullandıklarını söyledi. Durmaz, "İnsansız deniz aracımız, yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları kullanarak otonom olarak yarışma da istenilen görevleri yerine getiriyor. Araç, çevresini algılayarak engellerden kaçabiliyor ve belirlenen rotada ilerleyerek ilgili limana yanaşabiliyor. Proje kapsamında kamera ve lidar sensörleriyle çevreyi algılayan araç, Jetson Orin Nano yapay zeka bilgisayarı kullanarak verileri işliyor. Ayrıca araç, insansız hava aracıyla senkronize çalışarak daha karmaşık görevleri otonom şekilde gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.



Projenin tamamen kendi üretimleri olan yer kontrol istasyonu ile uzaktan kablosuz olarak yönetilebildiğini belirten Durmaz, "Bu başarı, takımımızın aylar süren emeğinin bir sonucu, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi olarak mühendislik projelerinde geldiğimiz noktayı da gösteriyor” dedi.

(Sibel Elmas)