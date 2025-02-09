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TOGG’dan Konya’ya büyük adım! Satış ve servis merkezi açılıyor

Sibel Elmas
Muhabir
TOGG’dan Konya’ya büyük adım! Satış ve servis merkezi açılıyor

Yerli otomobil TOGG, Konya'da satış ve servis merkezi açma kararı aldı. Adana Çevre Yolu üzerinde geniş bir alanda konumlanacak olan merkez, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

Konyalı TOGG sahipleri için bekleyiş sona eriyor

Bugüne kadar Konya'daki TOGG sahipleri servis hizmeti için Ankara veya Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordu. Aynı şekilde, TOGG satın almak isteyenler de Ankara'ya yönelmek durumundaydı. Ancak yeni açılacak satış ve servis noktasıyla birlikte bu zorluklar ortadan kalkacak.

Konya otomotiv sektöründe güçleniyor

TOGG'un Konya'daki varlığı, yerli otomobilin Türkiye genelindeki yayılımını hızlandırırken, şehrin otomotiv sektöründeki konumunu da güçlendirecek. Açılış tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Yorumlar
  • AE
    Ahmet Emin Dağlar
    11 saat önce

    Hayırlı olsun, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u alanları, alacakları tebrik ediyorum. Dilerim TOGG satışlarında Konya, Türkiye'de ilk üçe girer.

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  • K
    Kenyalı
    9 saat önce

    TOGG u gormek icin herkes Mevlana meydanına akın etmişti. Şimdi anladım ki TOGG seçimi kazanmak icin ortaya itilmişti.

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