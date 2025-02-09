TOGG’dan Konya’ya büyük adım! Satış ve servis merkezi açılıyor

Yerli otomobil TOGG, Konya'da satış ve servis merkezi açma kararı aldı. Adana Çevre Yolu üzerinde geniş bir alanda konumlanacak olan merkez, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.
Konyalı TOGG sahipleri için bekleyiş sona eriyor
Bugüne kadar Konya'daki TOGG sahipleri servis hizmeti için Ankara veya Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordu. Aynı şekilde, TOGG satın almak isteyenler de Ankara'ya yönelmek durumundaydı. Ancak yeni açılacak satış ve servis noktasıyla birlikte bu zorluklar ortadan kalkacak.
Konya otomotiv sektöründe güçleniyor
TOGG'un Konya'daki varlığı, yerli otomobilin Türkiye genelindeki yayılımını hızlandırırken, şehrin otomotiv sektöründeki konumunu da güçlendirecek. Açılış tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
AE
Ahmet Emin Dağlar
11 saat önce
Hayırlı olsun, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u alanları, alacakları tebrik ediyorum.
Dilerim TOGG satışlarında Konya, Türkiye'de ilk üçe girer.
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
K
Kenyalı
9 saat önce
TOGG u gormek icin herkes Mevlana meydanına akın etmişti.
Şimdi anladım ki TOGG seçimi kazanmak icin ortaya itilmişti.
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”