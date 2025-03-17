ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bir otobüs hattının güzergahı değişti

Selçuk Üniversitesi Kampüs İçi Yol Kapanışı
17 Mart Pazartesi gününden itibaren Selçuk Üniversitesi kampüs içi yol kapanışı nedeniyle 96 numaralı Bilecik hattının güzergahı değiştirilmiştir. Bu değişiklik, kampüs içerisindeki yol çalışmalarından kaynaklanmaktadır ve yolcuların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla yapılmıştır.
Yeni Güzergah (Gidiş - Dönüş)
Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi
Beyhekim Caddesi
Ahmet Yesevi Caddesi
Tiftikçi Sokak
Malas Göleti
Mevcut güzergahına devam edecektir.
(Sibel Elmas)