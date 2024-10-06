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ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da toplu ulaşım seferleri değişiyor! Tarih verildi!

Sibel Elmas
Muhabir
ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da toplu ulaşım seferleri değişiyor! Tarih verildi!
Konya’da toplu ulaşım seferleri geçici süreliğine değişiyor. Güncel güzergah bilgisi ve detaylar paylaşıldı. İşte ayrıntılar..

6 Ekim Pazar günü (bugün) saat 13.00'te Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklaması nedeniyle Mevlana Caddesi trafiğe kapatılacak. Trafik düzenlemeleri kapsamında bazı otobüs ve tramvay hatlarının güzergahlarında değişiklikler yapılacak.

Otobüs hatları için düzenlemeler:

- 34, 41, 42, 43, 44, 54 numaralı otobüs hatları Ali Ulvi Kurucu Caddesi - Beşyol – Alaaddin güzergahını kullanarak seferlerine devam edecek.

- 3, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 50, 79, 81, 83, 87, 90, 91, 92, 93, 99, 105, 106, 111, 124, 125 numaralı hatlar ise Furgan Dede Caddesi - Anıt - Alaaddin güzergahından geçecek.

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Tramvay hatları için düzenlemeler:

- Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar sürecek yürüyüş sebebiyle, Adliye tramvayları Mevlana İstasyonu'ndan manevra yaparak seferlerine devam edecek.

- Kampüs tramvayları ise yürüyüş güzergahı boyunca kontrollü geçiş yapacak.

Yetkililer, vatandaşların bu düzenlemelere dikkat etmelerini ve alternatif ulaşım yollarını kullanmalarını tavsiye ediyor. 

(Sibel Elmas)

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