Ünal Karaman kimdir? İYİ Parti eski Konya milletvekili Ünal Karaman kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ünal Karaman, Türkiye siyasetini yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. İYİ Parti Konya milletvekiliğinden istifa eden Ünal Karaman’ın AK Parti’nin MKYK listesinde yer alıyor. Peki, Ünal Karaman kimdir? İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966'da Konya'da doğmuş, Türk spor ve siyaset dünyasında önemli bir isimdir. Eski millî futbolcu ve teknik direktör olan Karaman, aynı zamanda 28. dönem Konya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır.

Futbol hayatına Konyaspor'un genç takımında başlayan Karaman, 1984 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor'da oynarken, Türkiye millî futbol takımı formasını 2. Lig oyuncusu olarak giyen ilk futbolcu unvanını kazandı.

1987'de Malatyaspor'a transfer olan Karaman, 1988 yılında bu takımda Süper Lig üçüncülüğü yaşadı ve A millî takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı.

1990 yılında Trabzonspor'a transfer olarak kariyerinin en uzun dönemini burada geçirdi. 1999'da MKE Ankaragücü'ne katıldı ve bir sezon sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında yardımcı antrenörlük yaptı. 2005 yılında Ümit Millî Takım teknik direktörlüğüne getirildi.

Kulüp düzeyindeki ilk deneyimini ise 2007 yılında Konyaspor'da yaşadı. Ancak, 2008'de bu görevinden istifa etti. Aynı yıl, MKE Ankaragücü'nü kısa bir süre çalıştırdı.

2009'da yeniden Konyaspor'un başına geçen Karaman, Trabzonspor'da sportif direktörlük ve Şenol Güneş'in yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2014-15 sezonunda Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yaptı ve takımını 1. Lig'de 4. sıraya taşıdı. Daha sonra Şanlıurfaspor (2016), Trabzonspor (2018-2020), Çaykur Rizespor (2020) ve Göztepe (2021) gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı.

21 Mart 2023'te İYİ Parti'den Konya milletvekili adaylığını açıklayan Karaman, 9 Nisan'da birinci sıradan aday gösterildi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Konya milletvekili seçildi. Ancak, 20 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

ÜNAL KARAMAN MKYK LİSTESİNDE!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de açıklandı. Listede Konya'dan da bir isim yer aldı.

MKYK listesinde, İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın ismi de yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi