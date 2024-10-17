Vali Akın ilçe ziyaretlerine başladı!

Konya’daki ilk ilçe ziyaretlerini Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde gerçekleştiren Vali İbrahim Akın; Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hem vatandaşlarla buluştu hem de bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yerinde inceledi.

Vali Akın ilk olarak Beyşehir ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Selçuklu Beylik dönemi yapılarından birçok süsleme sanatının bir arada kullanıldığı tek ahşap

cami özelliğine sahip Eşrefoğlu Camii'nde ve Eşrefoğlu Bedesteni Turizm ve Tanıtım Merkezinde incelemelerde bulunarak Eşrefoğlu Camii ve Beyşehir'in zengin tarihi ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Beyşehir Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Akın burada Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar ile ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ve ilçe halkının güven ve huzuruna yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Beyşehir Belediyesine geçen Vali Akın, Başkan Adil Bayındır'dan Belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve ilçe halkına sunulan hizmetler ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Beyşehir Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Vali Akın, burada öğrencilerle sohbet etti.

Beyşehir ziyareti kapsamında esnafları ziyaret eden Vali Akın, hemşehrilerle sohbet ederek hayırlı bol kazançlar temennisinde bulundu.Beyşehir İlçesinde son olarak Beyşehir Adliyesini ziyaret eden Vali Akın, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca ile ilçe genelinde adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Hüyük çileği hasadına katıldı

Beyşehir ziyaretinin ardından Hüyük İlçesine geçen Vali Akın burada ilk olarak Avrupa Birliği tarafından tescillenen Şehrimizin1. Ülkemizin 25. coğrafi işaretli ürünü olan Hüyük Çileği hasadına katıldı. Çiftçiler ile bir araya gelen Vali Akın hem ürün hakkında bilgi aldı hem de sembolik olarak çilek toplama işlemine katıldı. Hüyük çileğinin sahip olduğu coğrafi işaretle yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da tanındığını belirten Vali Akın, "Bu durum, çiftçilerimiz için hem ekonomik hem de prestij anlamında büyük bir fırsat sağlıyor. Konya'nın tarımsal potansiyeli her geçen gün artıyor ve Hüyük çileği bunun en güzel örneklerinden biri” dedi.

Daha sonra Hüyük Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Akın burada Kaymakam Ahmet Turan Gel ile ilçenin devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile ilçe halkının güven ve huzuruna yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hüyük Belediyesine geçen Vali Akın, Başkan Dr. Sadık Sefer'den Belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve ilçe halkına sunulan hizmetler ile ilgili bilgi aldıktan sonra Hüyük ilçe esnaflarını ve vatandaşları ziyaret etti.

Programları kapsamında Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Akın, Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Kendir'den verilen hizmetler ve hastane hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı da ziyaret eden Vali Akın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Akın, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıda muhtarların mahallelerindeki sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akın, gelen taleplerin titizlikle inceleneceğini ve ilgili birimlerle koordinasyon içinde çözüm yolları üretileceğini vurguladı.

Vali Akın'a Beyşehir ve Hüyük İlçe ziyaretleri sırasında Beyşehir Kaymakamı Mustafa Kemal Akpınar, Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır,Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ve ilçe protokol üyeleri eşlik etti.

(Sibel Elmas)