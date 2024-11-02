Yeni teknik adam yeni umutlar! İşte Konyaspor-Başakşehir maçının muhtemel ilk 11’leri

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında Başakşehir’i ağırlıyor. 3 Kasım Pazar günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Emre Kargın yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i konuk ededek. Son 4 maçının 3'ünü kaybeden Ali Çamdalı ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar; yeni teknik direktörü Recep Uçar ile ilk sınavına çıkacak. Konyaspor ile Başakşehir arasında; 3 Kasım Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Düdük Emre Kargın'da

Tümosan Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Ömer Faruk Gültekin ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor'da tek eksik var

Kritik karşılaşma öncesinde Anadolu Kartalı'nda tek eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımda sezon başı kampında ciddi bir sakatlık geçiren stoper Josip Calusic bu maçta da görev alamayacak. Öte yandan konuk Başakşehir ise Mevlana şehrine tam kadro olarak gelecek.

Konyaspor'un Muhtemel 11'i

Yeni teknik direktörü Recep Uçar ile beraber ilk maçına çıkacak Konyaspor'un; 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Oğulcan Ülgün (35), 3'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9) ve Yusuf Erdoğan (10), ileri uçta ise Umut Nayir'in (22) görev alması bekleniyor.

Başakşehir Muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Başakşehir'in; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Turuncu-lacivertli ekibin kalesinde Muhammed Şengezer (16), savunma 4'lüsünde Ömer Ali Şahiner (42), Leo Duarte (5), Jerome Opoku (3) ve Olivier Kemen (8), 2'li ön liberoda Miguel Crespo (13) ve Onur Ergün (4) orta 3'lüde Deniz Türüç (23), Dimitros Pelkas (14) ve Davidson (91), ileri uçta ise João Figueiredo'nun (25) forma giymesi öngörülüyor.

(Selman Kaya)