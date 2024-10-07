Yer Konya! Aracının lastiğini değiştirme bahanesiyle 1 milyon lira değerindeki tesbihleri çaldı

Konya'nın merkez Meram İlçesi Havzan Mahallesi Azerbaycan Caddesindeki olay, önceki gün akşam saatlerinde yaşandı.
Akaryakıt istasyonu içinde lastik tamir dükkanı bulunan M.Ö, tadilat nedeniyle lastikleri duvar gibi örüp kapısının önüne koyduğu iş yerini kapatıp evine gitti.
Sabah yeniden geldiği iş yerinde raflarda bulunan kutu içindeki, maddi değeri toplam 1 milyon lirayı bulan tesbihlerin yerinde olmadığını gören M.Ö, polise koştu.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İhbarla harekete geçen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kişinin araçla geldiğini ve tesbihleri çalıp gittiğini gören ekipler, kısa süre içinde şüphelinin kimliğini belirledi.
14 SUÇ KAYDI VAR
42 yaşındaki H.D, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelinin farklı suçlardan 14 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.D, işlemleri için emniyete götürüldü.
Zanlının, yakalanmasa tesbihleri Adana'daki fuara götüreceği bildirildi.
Aralarında Osmanlı, Kehribar, Damla, Gümüş Çakıllı ve Zar gibi değerli çeşitlerin bulunduğu tesbihler, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
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Kaynak: Haber Merkezi