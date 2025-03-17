GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Yer Konya! Arkadaşlarının bulunduğu çay evine torpil atınca ortalık karıştı: 2 yaralı

Yer Konya! Arkadaşlarının bulunduğu çay evine torpil atınca ortalık karıştı: 2 yaralı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 2 kişinin çay evine torpil atması sonucunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak üzerinde bulunan bir çay evinde meydana geldi.

TORPİL ATINCA KAVGA ÇIKTI
İddiaya göre İ.Y. ve K.Ü isimli gençler çay evine torpil attı. Çay evinde bulunan B.K ve arkadaşları duruma tepki göstererek, torpil atan gençlerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere İ.Y. ve K.Ü darp edilerek yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençlere, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

Olay ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER