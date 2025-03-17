Yer Konya! Arkadaşlarının bulunduğu çay evine torpil atınca ortalık karıştı: 2 yaralı

Olay saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak üzerinde bulunan bir çay evinde meydana geldi.
TORPİL ATINCA KAVGA ÇIKTI
İddiaya göre İ.Y. ve K.Ü isimli gençler çay evine torpil attı. Çay evinde bulunan B.K ve arkadaşları duruma tepki göstererek, torpil atan gençlerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere İ.Y. ve K.Ü darp edilerek yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı gençlere, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Olay ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi