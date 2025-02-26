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YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Konya kaç vekil çıkaracak?

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Konya kaç vekil çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yılı nüfus verilerine dayanarak illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya, önceki seçimlerde olduğu gibi 15 milletvekili çıkarmaya devam edecek.

Türkiye Genelinde Milletvekili Sayısı 600 Olarak Kaldı

YSK, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5. maddeleri gereğince milletvekili dağılımını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2024 nüfus verilerini esas alarak gerçekleştirdi. Karara göre Türkiye genelinde toplam milletvekili sayısı 600 olarak kaldı.

En Fazla Milletvekili Çıkaran İller

Nüfus yoğunluğu yüksek iller, en fazla milletvekiline sahip olmaya devam etti. Buna göre:

İstanbul: 96 milletvekili (3 seçim çevresi)

Ankara: 37 milletvekili (3 seçim çevresi)

İzmir: 28 milletvekili (2 seçim çevresi)

Bursa: 21 milletvekili (2 seçim çevresi)

Bu illerde birden fazla seçim çevresi oluşturularak dağılım yapıldı.

Konya 15 Milletvekili Çıkaracak

Nüfus yoğunluğu bakımından önemli şehirlerden biri olan Konya, 2024 verilerine göre yine 15 milletvekili çıkaracak. Aynı sayıda milletvekili çıkaran diğer iller ise Adana oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa ise 14'er milletvekili ile listede yer aldı.

En Az Milletvekili Çıkaracak İller

Nüfusu daha az olan illerde milletvekili sayıları 2 ile 10 arasında değişiyor. En az milletvekili çıkaracak iller ise 2 vekil ile şu şekilde sıralandı:

Bayburt
Ardahan
Iğdır
Kilis
Bartın
Karabük
Kırşehir
Bilecik
Artvin

Seçim Çevreleri Belirlenirken Coğrafi Denge Gözetildi

YSK, seçim çevrelerini belirlerken illerin idari yapılarının korunmasına ve coğrafi dengelerin gözetilmesine özen gösterdi. Nüfusu yüksek illerde ise milletvekili dağılımı yapılırken bölgesel denge sağlanarak birden fazla seçim çevresi oluşturuldu.

Bu karar, bir sonraki milletvekili genel seçimlerinde geçerli olacak ve yürürlüğe girmiş durumda.

Kaynak: AA

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