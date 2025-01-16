Gassal 2. Sezon ne zaman, Gassal 2. Sezon ne zaman çıkacak? sorusu Gassal seyircileri tarafından merak ediliyor. TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni projesi Gassal, ilk sezonuyla büyük bir beğeni kazandı. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal’ın 2. sezon çekimleri de tamamlandı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medyada gündem olan Gassal dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, kara mizah ve dramı başarılı bir şekilde harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, yeni sezon fragmanını izledikten sonra diziyle ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir gassalın hayatını ve ölümle yüzleşme hikayesini ele alan Gassal dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. İlk sezonuyla izleyenleri derinden etkileyen dizinin yeni sezon fragmanı 1 Ocak'ta yayınlandı. Ancak Gassal 2. sezonun yayın tarihi henüz açıklanmadı.

GASSAL 2. SEZONDA İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Gassal dizisi, duygu dolu hikayesiyle ikinci sezonunda da ekran başındakileri etkisi altına almayı hedefliyor. Fragmanı büyük ilgi gören dizinin yeni bölümlerinde, hikayeye Hande Soral kadın bir gassal olarak katılıyor. Ayrıca fragmanda, şarkıcı Bayhan'ın bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla eşlik edeceği de dikkat çekti.

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU

"Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusunun peşine düşen gassal Baki'nin hayatını merkeze alan Gassal, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide bir yolculuğa çıkarıyor. Kara komedi ve dram türündeki dizi, yalnız ve kimsesiz bir adam olan Baki'nin ölüm korkusuyla geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Ahmet Kural'ın Baki karakterini canlandırdığı dizide, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de rol alıyor.

Hayata ve ölüme dair derin mesajlar veren Gassal, izleyenlere hem düşündüren hem de duygulandıran bir deneyim sunuyor. İkinci sezonla ilgili yeni detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

GASSAL 2. SEZON FRAGMANI