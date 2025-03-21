Gibi 6. Sezon 3. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Exxen platformunun sevilen komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un absürt maceralarını konu alan dizi, her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri güldürmeyi sürdürüyor.

Gibi 6. Sezon 3. Bölüm Yayın Tarihi

Dizinin 6. sezon 3. bölümü, belirlenen yayın takvimine göre 28 Mart 2025 Cuma günü Exxen'de izleyicilerle buluşacak. Gibi, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da her hafta Cuma günleri yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam edecek.

Gibi 6. Sezon 2. Bölüm Yayınlandı mı?

Evet, Gibi 6. sezon 2. bölümü, 21 Mart 2025 Cuma günü Exxen'de yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümü platform üzerinden izleyerek maceraya kaldıkları yerden devam etti.

Gibi 6. Sezon Kaç Bölüm Sürecek?

Bu sezon toplam 10 bölümden oluşacak. Sezonun ilk bölümü 14 Mart 2025'te izleyiciyle buluşurken, final bölümü 16 Mayıs 2025'te yayınlanacak.

Her bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğan Gibi, yeni sezonunda da absürt komedi anlayışıyla büyük ilgi görüyor. Yeni bölümler heyecanla beklenirken, dizinin takipçileri karakterlerin başına neler geleceğini merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi