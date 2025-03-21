GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Gibi 6. sezon 3. bölüm ne zaman?

Gibi 6. sezon 3. bölüm ne zaman?

Gibi 6. Sezon 3. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Exxen platformunun sevilen komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un absürt maceralarını konu alan dizi, her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri güldürmeyi sürdürüyor.

Gibi 6. Sezon 3. Bölüm Yayın Tarihi
Dizinin 6. sezon 3. bölümü, belirlenen yayın takvimine göre 28 Mart 2025 Cuma günü Exxen'de izleyicilerle buluşacak. Gibi, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da her hafta Cuma günleri yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam edecek.

Gibi 6. Sezon 2. Bölüm Yayınlandı mı?
Evet, Gibi 6. sezon 2. bölümü, 21 Mart 2025 Cuma günü Exxen'de yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümü platform üzerinden izleyerek maceraya kaldıkları yerden devam etti.

Gibi 6. Sezon Kaç Bölüm Sürecek?
Bu sezon toplam 10 bölümden oluşacak. Sezonun ilk bölümü 14 Mart 2025'te izleyiciyle buluşurken, final bölümü 16 Mayıs 2025'te yayınlanacak.

Her bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğan Gibi, yeni sezonunda da absürt komedi anlayışıyla büyük ilgi görüyor. Yeni bölümler heyecanla beklenirken, dizinin takipçileri karakterlerin başına neler geleceğini merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER