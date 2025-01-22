Kartalkaya Giriş Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Kartalkaya Kayak Merkezi Hangi İlimizde? İstanbul - Kartalkaya Arası Kaç Saat? Kartalkaya’da Gezilecek Yerler Nereler?

Kartalkaya, Bolu il sınırlarında yer alan ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kayak ve snowboard gibi kış sporları için ideal bir destinasyon olan Kartalkaya, 2025 yılı itibarıyla günlük sınırsız skipass ücretiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıca, bölgedeki doğal güzellikler ve çeşitli aktivitelerle tatilciler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Kartalkaya Giriş Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Kartalkaya giriş ücreti, 2025 yılı itibarıyla günlük sınırsız skipass için 2000 TL olarak belirlenmiştir. Okulların birinci dönem ara tatilinin ardından yoğun ilgi gören kayak merkezinde, gün boyu vakit geçirmek isteyenler için bu ücret geçerlidir. Kartalkaya Kayak Merkezi Hangi İlimizde? Kartalkaya, Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kış turizmi açısından önemli bir destinasyon olan Kartalkaya, kayak ve snowboard gibi kış sporlarıyla tercih edilmektedir. Kartalkaya'ya Arabayla Ulaşım Mümkün mü? Evet, Kartalkaya'ya arabayla ulaşmak mümkündür. İstanbul'dan 295, Ankara'dan 190, Bursa'dan 285, Kocaeli'nden 205 ve İzmir'den 645 kilometre mesafededir. İstanbul-Kartalkaya Arası Kaç Saat? İstanbul'dan Kartalkaya'ya ulaşmak için E-5 ve TEM otoyollarını kullanarak 280 kilometrelik yolculuk yapılmaktadır. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla Kartalkaya'ya ulaşabilirsiniz. Kartalkaya Günübirlik Gezilir mi? Kartalkaya'ya günübirlik gitmek mümkündür, ancak daha verimli bir deneyim için birkaç gün ayırmanız önerilir. Kayak merkezinde açık büfe köy kahvaltısı, sucuk ekmek partisi gibi keyifli aktiviteler ve her seviyeden kayak pisti imkanı bulunmaktadır. Kartalkaya'da 1850 – 2220 metre yükseklikteki pistlerde kar motoru, serbest stil, kayaklı koşu, snowboard, kızak gibi kış sporları yapılabilmektedir. Pistler toplamda 20 kilometre uzunluğundadır. Kartalkaya'da Gezilecek Yerler Nereler? Kartalkaya ve çevresinde gezilebilecek alanlar arasında Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı, Kökez Tabiatı Koruma Alanı, Akdoğan (Ebe Çamı) Tabiatı Koruma Alanı ve Sülüklü Göl Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. Kaynak: Haber Merkezi

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