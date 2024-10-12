Konya şehir tiyatrosu “Yoldan çıkan oyun” adlı oyunu sahneledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mehmet Ergen’in dilimize çevirdiği “Yoldan Çıkan Oyun” adlı tiyatro oyununu Konyalı tiyatroseverlerle buluşturdu. Oyun, amatör bir tiyatro topluluğunun sahnede başına gelen aksilikleri komik bir dille seyirciye anlatıyor.

Sahnelediği nitelikli oyunlarla Konyalıların beğenisini kazanan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, hazırladığı yeni oyunla şehrin kültürel hayatına katkısını sürdürüyor.

Konya Şehir Tiyatrosu, Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields tarafından yazılan ve Mehmet Ergen'in Türkçeye çevirdiği "Yoldan Çıkan Oyun” adlı eserin prömiyerini (ilk oyun) gerçekleştirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen ve Konyalı tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda; malikânede işlenen cinayeti araştırmaya gelen bir müfettişin, katili bulma çabalarını ve yığınla şansızlık yaşayan son derece talihsiz amatör bir tiyatro topluluğunca oynanmaya çalışılması sırasında tüm oyunun yoldan çıkmasını konu ediniyor. Oyunda ekibin finale ulaşma çabaları ise güldürücü bir temayla seyircinin beğenisine sunuluyor.

Yönetmenliği Mustafa Uzman tarafından yapılan komedi türündeki iki perdeden oluşan ve yaklaşık 100 dakika süren "Yoldan Çıkan Oyun” adlı tiyatro oyunu, 12 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da, 13 Ekim Pazar günü de saat 15.00'te Selçuklu Kongre Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.



(Selman Kaya)