Şevval Sam Kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şevval Sam evli mi?

Şevval Sam, hem oyunculuk hem de müzikal yetenekleriyle tanınan başarılı bir Türk sanatçıdır. Son dönemde Yasak Elma dizisindeki Ender karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Peki, “Şevval Sam kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi?“ İşte tüm merak edilenler...

Şevval Sam, hem oyunculuk hem de müzik kariyerindeki başarılarıyla tanınan ünlü bir Türk sanatçıdır. Son olarak Yasak Elma dizisindeki Ender karakteriyle büyük ilgi gören Sam, sahne performansları ve hit şarkılarıyla da geniş bir hayran kitlesine sahiptir. İşte Şevval Sam'ın hayatı ve kariyerine dair tüm bilmek istediğiniz detaylar… Şevval Sam Kimdir? Kaç Yaşında? 11 Kasım 1973 doğumlu olan Şevval Sam, 50 yaşında. İstanbul'da doğan sanatçının kökeninde Rumeli'den gelen bir ailenin izleri bulunuyor. Annesi, ünlü şarkıcı Leman Sam'dır. Şevval Sam nereli? Şevval Sam, İstanbul'da dünyaya gelmiş olup, kökeni Rumeli'ye dayanmaktadır. Müzikal yeteneğini annesi Leman Sam'dan aldığı bilinen sanatçı, İstanbul'da aldığı eğitimle sanatsal kariyerine yön vermiş ve burada birikimlerini geliştirmiştir. Şevval Sam'ın Hangi Bölümden Mezun? Sanatçı, ilkokul ve ortaokul eğitimini Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda almış, ardından İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi'nin restorasyon bölümünde eğitim görmüştür. Yükseköğrenimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlamıştır. Şevval Sam Evli mi? Çocuğu Var mı? Şevval Sam, 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın ünlü futbolcularından Metin Tekin ile evli kalmış ve bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğulları olmuştur. Ancak uzun bir süredir yalnız olan Sam'in, evlilik hayatına dair şu an için herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Şevval Sam'ın Rol Aldığı Diziler Şevval Sam, kariyerinde birçok dizi ve sinema filminde performans sergilemiştir. İşte ünlü sanatçının rol aldığı bazı yapımlar: Süper Baba (Deniz - Derya) (1993-1998) Feride (1996) Aşkın Dağlarda Gezer (1999-2000) Gülbeyaz (2002-2003) Yasak Elma (Ender Ekinci) (2018- Fox TV) Kaynak: Haber Merkezi

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