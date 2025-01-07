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Tarihte bugün ne oldu? İşte 7 Ocak Türkiye’de ve dünyada yaşananlar

Tarihte bugün ne oldu? İşte 7 Ocak Türkiye’de ve dünyada yaşananlar
Bugün, 7 Ocak, tarihin tozlu sayfalarındaki önemli dönüm noktalarını ve iz bırakan olayları hatırlıyoruz. Geçmişteki bazı önemli gelişmeler, zamanın akışını etkilemiş ve dünyayı şekillendiren olaylar arasında yerini almıştır. İşte 7 Ocak’ta gerçekleşen tarihi olaylardan bazıları...

Tarihte bugün

1558 – Fransa, İngiltere'nin Kıta Avrupası'ndaki son toprak parçası olan Calais'yi ele geçirerek bölgedeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

1598 – Rusya'da Boris Godunov, Çar olarak tahta çıktı.

1610 – İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki büyük uydusu olan Ganymede ve Callisto'yu keşfetti.

1634 – Osmanlı'da IV. Murad'ın emriyle Şeyhülislam Ahîzâde Hüseyin Efendi, boğularak öldürüldü. Bu, Osmanlı tarihinde bir şeyhülislamın öldürülmesiyle sonuçlanan ilk olaydı.

1714 – İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini alarak, yazma dünyasında devrim yarattı.

1785 – Fransız havacı Jean-Pierre Blanchard ve Amerikalı bilim insanı John Jeffries, balonla Manş Denizi'ni başarıyla geçtiler.

1789 – İlk Amerikan Başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegelerini belirleyip, bir ay sonra ülkenin ilk Başkanı olarak George Washington'ı seçtiler.

1887 – Thomas Stevens, dünya çapında bisikletle tur yaparak bu alandaki ilk gezisini tamamladı.

1904 – Uluslararası Mors Alfabesi'nin acil durum sinyali olan "CQD" kabul edildi, fakat bu kod kısa bir süre sonra yerini "SOS" koduna bırakacaktır.

1913 – Ham petrolden benzin elde etme yöntemine dair patent alındı.

1924 – Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı, yabancı okulların binalarındaki dini simge ve işaretlerin kaldırılması için bir genelge yayımladı.

1927 – İlk okyanus aşırı telefon görüşmesi, New York'tan Londra'ya yapıldı.

1935 – İtalya'nın diktatörü Benito Mussolini ile Fransa Dışişleri Bakanı, Roma'da görüşerek, iki ülkenin Afrika'daki çıkarlarını görüşüp anlaşmalar imzaladılar.

1942 – II. Dünya Savaşı'nda Moskova Muharebesi başladı ve Sovyetler Birliği'nin zaferiyle sonuçlandı.

1946 – Celâl Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları, Demokrat Parti'yi kurmak için başvurularını yaptılar.

1950 – Türkiye, yeni Seçim Kanunu'na dair bir bildiri yayınladı ve seçimlerin dürüst olmasını gerektiğini belirtti.

1953 – Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ülkesinin hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.

1957 – Millî Türk Talebe Birliği, "rock and roll" ve "striptiz" gibi kültürel akımların yasaklanmasını talep etti.

1960 – Nükleer Polaris füzelerinin ilk denemesi, su altından atılabilecek şekilde yapıldı.

1963 – Cibali Tütün Fabrikası'nda 3500 işçi yemek boykotu yaparak taleplerini duyurdu.

1979 – Vietnam Ordusu, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'i ele geçirerek Khmer Rouge rejimine son verdi.

1980 – Hindistan'da yapılan seçimleri, İndira Gandhi'nin Kongre Partisi kazandı.

1990 – Pisa Kulesi, 800 yıllık tarihi boyunca ilk kez güvenlik nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

1997 – Demokrat Türkiye Partisi kuruldu, Hüsamettin Cindoruk Genel Başkanlık görevine seçildi.

2015 – Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Bu önemli olaylar, tarihin farklı dönemlerinde insanlık için yeni başlangıçlar ve önemli kırılma noktaları oluşturmuştur.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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