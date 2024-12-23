TYB Konya şubesinde Mitat Enç anlatıldı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2024 yılı kültürel etkinlik takviminde bu hafta Doç. Dr. Mahmut Çitil’in konuşmacı olarak katıldığı Mitat Enç’i anma programı gerçekleşti. Dr. Ümit Savaş Taşkesen’in moderatörlüğünü yaptığı programda, Doç. Dr. Çitil, Mitat Enç’in hayatı, eğitim alanına katkıları, eğitim görüşleri ve edebi kişiliği üzerine önemli bilgiler paylaştı. Özel Eğitimin ulu çınarı, yitik değer Mitat Enç Programı sosyal medya üzerinden canlı yayın olarak yapıldı.

Dr. Taşkesen, programın açılış konuşmasında Mitat Enç'in önemine vurgu yaparak, "Mitat Enç üzerine konuşabilecek en uygun kişilerden biri, değerli hocamız Doç. Dr. Mahmut Çitil. Kendisinin özel eğitimci olması, özel yetenekliler alanında önemli çalışmalar yapmış olması, özel eğitim ve eğitim tarihine iz bırakması, edebi yönleri ve kişiliği ile TYB Konya Şubesi olarak 2024 yılı kültürel takvimimizde Mitat Enç'e yer vermek istedik." dedi.

Doç. Dr. Mahmut Çitil ise Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne davetleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Mitat Enç'in hayatının kronolojik bir özetini sunan Çitil, Enç'in 20. yüzyılın başlarında Gaziantep'te doğduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve I. Dünya Savaşı gibi önemli tarihi olaylara tanıklık ettiğini belirtti.

Enç'in ailesinin köklü ve varlıklı bir aile olduğunu, dedesi Mehmet Mazlum Efendi'nin Antep'in önde gelen avukatlarından, babası Emin Mazlum Enç'in ise önemli iş adamlarından olduğunu ifade eden Çitil, Enç'in hem geleneksel hem de modern bir çevrede büyüdüğünü vurguladı.

Konuşmasının devamında, Mitat Enç'in İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı okuduğunu, ardından hukuk fakültesine başladığını ancak gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Çitil, Enç'in tedavi için Viyana'ya gidişini ve burada yaşadıklarını detaylı bir şekilde aktardı. Yanlış bir tıbbi müdahale sonucu görme yetisini kaybeden Enç'in, bu zorlu süreçte yaşadığı psikolojik zorluklara da değinen Çitil, Enç'in hayatında önemli bir dönüm noktası olan Mr. Eisley ile tanışmasını ve bu kişinin Enç'i İngilizce öğrenmeye ve görme kaybının her şeyin sonu olmadığını düşünmeye teşvik ettiğini söyledi.

Çitil, Enç'in Viyana Pedagoji Enstitüsü'nde eğitim aldığını, ardından Amerikalı Mater ailesinin bursuyla Amerika'da eğitimine devam ettiğini ve bu dönemin Enç'in hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın bursuyla Amerika'da Harvard ve Columbia Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Enç'in, 1940'larda Türkiye'ye dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü'nde göreve başladığını ve Türkiye'de özel eğitim alanının kurucusu olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Çitil, Mitat Enç'in eğitim alanına yaptığı katkıların yanı sıra edebi kişiliğine de değinerek, Enç'in kendi dilinden aktardığı anılarını paylaştı. Konuşma, Mitat Enç'in Türkiye'deki özel eğitim alanına ve genel eğitime yaptığı önemli katkıları vurgulayarak sona erdi.

(Sibel Elmas)