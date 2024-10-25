Yavuz Bingöl’ün yeni eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? Nilşah Ağaoğlu kaç yaşında?

Yavuz Bingöl’ün yeni eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? sorusu birçok magazin severler tarafından merak ediliyor. Bugün ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile dünya evine giren Nilşah Ağaoğlu’nun yaptığı işi ve yaşı merak ediliyor. Peki Nilşah Ağaoğlu kimdir? Nilşah Ağaoğlu kaç yaşında?

Yavuz Bingöl, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir otelde düzenlenen törenle Nilşah Ağaoğlu ile hayatını birleştirdi.

Sahilde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliklerini Kürşat Yılmaz, Erdoğan Aşık, Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan yaptı.

Yavuz Bingöl, 1966 doğumlu olup, Nilşah Ağaoğlu'ndan 18 yaş büyük olması ise dikkatleri Nilşah Ağaoğlu'na çekti.

Nilşah Ağaoğlu kimdir?

1984 doğumlu Nilşah Ağaoğlu, 39 yaşında ve hem peyzaj mimarlığı hem de mücevher tasarımı alanında önemli başarılara imza atmış bir isim olarak tanınıyor. Ağaoğlu'nun peyzaj mimarlığı konusundaki çalışmaları estetik ve işlevselliği bir araya getirerek büyük takdir topluyor. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı, onun bu alandaki yetkinliğini ve uzmanlığını gözler önüne seriyor.

Ağaoğlu, zarif ve göz alıcı mücevher tasarımlarıyla da beğeni kazanıyor. Tasarımlarında estetik ve zarafeti ön planda tutan Ağaoğlu'nun başarılı kariyeri, onun her iki alandaki yetkinliğini yansıtıyor ve gelecekteki projelerinde de büyük etki yaratacağı öngörülüyor.

Son dönemde, Ağaoğlu'nun kişisel yaşamı da medyanın ilgisini çekti. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile olan ilişkisi, çiftin evlenmesiyle daha fazla dikkat çekti.

Yavuz Bingöl, 1966 doğumlu olup, Nilşah Ağaoğlu'ndan 18 yaş büyük.