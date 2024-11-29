“Yenidoğan çetesi’’ Arka Sokaklar dizisine konu oldu!

Kanal D’de 19 yıldır yayımlanan Arka Sokaklar dizisinin 29 Kasım’daki 692. bölümünde, İstanbul’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan “yenidoğan çetesi“ skandalını ele aldı.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan "yenidoğan çetesi" Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde yer aldı.
Kanal D'de 19 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, "yenidoğan çetesi" skandalına atıf yaptı.
Dizinin 29 Kasım Cuma akşamı (Bugün) yayımlanan 692. bölümde, Mesut Komiser yeniden baba oluyor.
Mesut Komiser'in eşi Selin Güneri, doğum sonrası söz konusu çetenin eline düşüyor.
Dizide, "yenidoğan çetesi" sanıklarının kamuoyuna yansıyan telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalarında kullandıkları ifadeler de yer aldı.
Söz konusu ifadeler şöyle:
"Yaşatsak bir dert, öldürsek bir dert", Bir gün bir yerden patlamayız değil mi", "Çıkar için bebek ölümlerine göz mü yumuluyor?" ve "Çek fişini gitsin."
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