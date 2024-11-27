Konya’da hedef “Daha işlevsel ve kaliteli sağlık hizmeti’’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek Bakanlığımız tarafından yeni yayınlanan ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ hakkında aile hekimlerimiz ile fikir alışverişinde bulundu. 1 Nolu Yenişehir ASM ve 4 Nolu Hasanköy aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Prof. Dr. Koç, aile hekimlerinin yönetmelikle ilgili düşüncelerini dinleyerek istek ve çözüm önerileri hakkında notlar aldı.

Temel sağlık hizmetlerinin sunumunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile entegrasyonunun sağlık hizmeti sunumunda kritik önem taşıdığını söyledi. Yeni yönetmeliğin amacının daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu ve aile hekimlerinin daha işlevsel hale gelmesinin hedeflendiğinin altını çizen Prof. Dr. Koç, sağlığın ana kapısının birinci basamak sağlık hizmetleri olduğunu belirtti. Periyodik muayene, kronik hastalık takibi, kanser taramaları, gebe izlemi ve aşılama programlarının ülkemiz geleceği adına son derece önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin sorumlu olacakları nüfus sayısının 4 binden 3 bin 500'e düşürüleceğini de hatırlattı. Saha ziyaretleri yaparak aile hekimlerinin ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği' uygulanması ile ilgili görüşlerini alarak yeni yönergenin uygulanması konusundaki düşüncelerini dinlediklerini belirten Prof. Dr. Koç, "Aile hekimlerimizin bizlere iletmiş oldukları isteklerini ve çözüm önerilerini Sayın Bakanımıza ve ilgili yöneticilerimize ileterek sağlıklı bir iletişim halinde yeni döneme hazırlanıyoruz” diye konuştu. (Selman Kaya)

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