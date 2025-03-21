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Mecliste kavga çıktı, emekli ikramiyesi gündemden düştü!

Mecliste kavga çıktı, emekli ikramiyesi gündemden düştü!
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışma çıkınca askıya alındı. Teklifin önümüzdeki hafta yeniden ele alınması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri dün, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavganın ardından milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma TBMM'de de tartışma yarattı. 

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı.

Bu olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. AK Parti milletvekilleri, Başarır'ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır'a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi.

Tartışmalar sürerken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı. 

CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine de bu tartışmalar nedeniyle başlanamadı.

AKP ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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