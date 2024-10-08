1922 Konyaspor Alanya’ya hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanya 1221 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör İsmail Aksu ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirecek. Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Yavru Kartallar çıkış arıyor
Konyaspor'un pilot takımı olan 1922 Konyaspor, çıkış arıyor. Sezona Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlılar, akabinde çıktığı Viranşehir Belediyespor ve Pazarspor maçlarından da beraberliklerle ayrılmıştı. Deplasmanda Aliağa'ya mağlup olan yeşil-beyazlılar, 4. haftada sezonun ilk mağlubiyetini almıştı.
1922 Konyaspor, takip eden hafta geride kalan Cumartesi günü ise evinde Çankaya'ya da mağlup oldu. Gelecek haftalar için çıkışa geçmek isteyen 1922 Konyaspor, gözünü hafta sonu oynanacak Alana 1221 maçına çevirdi.
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