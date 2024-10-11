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1922 Konyaspor Alanya yolcusu

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor Alanya yolcusu
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanya 1221 maçı için şehirden ayrılıyor.

Teknik direktör İsmail Aksu ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, haftanın son antrenmanını 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar gün içinde yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Yavru Kartallar puan ya da puanlar istiyor

İçinde bulunduğumuz 2024-25 sezonuna Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan 1922 Konyaspor, akabinde çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. 2 mağlubiyeti son 2 maçında alan yeşil-beyazlılar, kötü gidişatını Alanya karşısında sona erdirmek istiyor.

(Selman Kaya)

 

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