1922 Konyaspor Alanya yolcusu

Teknik direktör İsmail Aksu ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, haftanın son antrenmanını 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar gün içinde yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Yavru Kartallar puan ya da puanlar istiyor
İçinde bulunduğumuz 2024-25 sezonuna Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan 1922 Konyaspor, akabinde çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. 2 mağlubiyeti son 2 maçında alan yeşil-beyazlılar, kötü gidişatını Alanya karşısında sona erdirmek istiyor.
(Selman Kaya)