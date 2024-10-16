23 Elazığ’da Konyaspor sevinci

Konyaspor’un Türkiye Kupası 3. Tur’daki rakibi olan 23 Elazığ Futbol Kulübü’nde; eşleşmenin ardından büyük bir mutluluk yaşandı.

Kurayı değerlendiren basın sözcüsü Fatih Çakar, bir Süper Lig ekibiyle karşılaşmayı arzu ettiklerini ve bunu yaşayacakları için çok mutlu olduklarını söyledi. Çakar; "Maçın Elazığ'da oynanacak olması bizleri ayrıca mutlu etti.

Konyaspor, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi. Elazığ'ımızda uzun yıllar sonra bir Süper Lig takımını ağırlayacağız. Çok mutluyuz. Elazığ'ın misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz. Şimdiden tüm futbolseverleri maça davet ediyorum” dedi.

23 Elazığ-Konyaspor maçı ne zaman?

Türkiye Kupası 3. Tur'da oynanacak 23 Elazığ Futbol Kulübü-Konyaspor maçının tarihi de merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. Tur karşılaşmaları 29, 30, 31 Ekim tarihlerinin birisinde oynanacak.

(Selman Kaya)