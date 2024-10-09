Anadolu Kartalı iç saha baskısını kırdı! Konyalı futbol severleri evlerine mutlu uğurladı

Konyaspor, üzerindeki iç saha baskısını kırdı! Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini 4 ay önce Samsunspor'a karşı alan yeşil-beyazlılar, akabinde çıktığı maçlardan 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edince eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Evdeki son galibiyet, 4 ay önceydi
Zorlu bir süreçten geçen Konyaspor, Eyüpspor maçından önceki son galibiyetini 4 ay önce Samsunspor'a karşı almıştı. Anadolu Kartalı 2023-24 sezonunun 36. haftasında Samsunspor'u ağırlarken; rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maç aynı zamanda; teknik direktör Ali Çamdalı'nın taraftarı önündeki ilk ve son galibiyeti olmuştu.
Galatasaray bir sezonu kapattı, bir sezonu açtı
Konyaspor, 2 sezon arasındaki geçişi Galatasaray ile yapmıştı. Anadolu Kartalı geride kalan 2023-24 sezonunun son iç saha maçında sarı-kırmızılı ekibi ağırlarken; rakibine 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Yeşil-beyazlılar içinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunun ilk iç saha maçında yine Galatasaray'ı ağırladı. Konyaspor; bu kez rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Kayseri ve Sivas maçları berabere bitti
Anadolu Kartalı bu sezon evinde oynadığı maçlarda tutuk bir performans sergiledi. Yeşil-beyazlılar Mevlana şehrindeki Kayserispor ve Sivasspor maçlarından beraberliklerle ayrıldı. Anadolu Kartalı'nın bu performansı eleştirilmişti.
(Selman Kaya)