Anadolu Kartalı’nda izin sürüyor

Konyaspor izinde! Süper Lig’in 8. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Eyüpspor’u ağırlayan yeşil-beyazlılar, kritik karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı.
Anadolu Kartalı bu karşılaşmanın ardından uzun bir izne çıkmıştı. Maçın ardından 5 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar, mental olarak güzel bir dinlenme fırsatı elde etti. Konyaspor, 11 Ekim Cuma günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak antrenmanlarına başlayacak.
Sıradaki rakip Beşiktaş
Konyaspor, milli ara dönüşünde İstanbul deplasmanına çıkacak. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
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