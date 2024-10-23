Arda Güler için iki İngiliz devi harekete geçti!

Real Madrid’de istediği oranda forma şansı bulamayan Arda Güler’in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol basını milli futbolcu için İngiltere Premier Ligi’nin iki köklü ekibi ile Almanya’nın son şampiyonu Leverkusen’in transfer planlarını yazdı.

Geçen Sezon başında Fenerbahçe​'den Real Madrid​'e transfer olan Arda Güler​ için İspanyol ekibinde işler iyi gitmiyor. Son dönemde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti​'nin fazla forma şansı tanımadığı genç futbolcunun, yol ayrımına geldiği belirtilirken İspanyol basını Arda'ya 2 İngiliz ve 1 Alman ekibinin talip olduğunu yazdı.

ARDA GÜLER İÇİN 3'LÜ TRANSFER TAARRUZU

Fichajes.com'da yer alan habere göre İngiltere Preimer Ligi'nin iki şampiyonluk adayı Arsenal​ ve Manchester City'nin yanı sıra Almanya Ligi Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Arda'yı transfer listesine aldı.

DE BRUYNE'NİN YERİNE ARDA GÜLER

Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu vurgulanırken Arda Güler'in bu açığı kapamak adına iyi bir seçenek olduğu yorumu yapıldı. Manchester City'nin de milli futbolcumuza uzun vadeli bir yatırım gözüyle baktığı, Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına da Arda ile çözüm bulunabileceği ifade edildi.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in ise Wirtz'i satması durumunda Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği haberde yer verilen iddialar arasında.

ANCELOTTI'NIN OYNATMAMA NEDENİNİ YAZDILAR

Bu arada İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden El Mundo Depotivo ise Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilerleyen dönemde de takımda as bir oyuncu olarak oynatmayı düşünmediğini yazdı. Gazete Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama gerekçesinin ise oyuncunun savunma yönündeki eksiklikleri olduğunu iddia etti.

Real Betis, Atletico Madrid ve Celta Vigo maçlarında süre alamayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki son Borussia Dortmund maçında ise son 4 dakika oyanu giren Arda, La Liga devinde toplamda 10 maçta 291 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Haber Merkezi