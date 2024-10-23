GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Arda Güler için iki İngiliz devi harekete geçti!

Arda Güler için iki İngiliz devi harekete geçti!
Real Madrid’de istediği oranda forma şansı bulamayan Arda Güler’in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol basını milli futbolcu için İngiltere Premier Ligi’nin iki köklü ekibi ile Almanya’nın son şampiyonu Leverkusen’in transfer planlarını yazdı.

Geçen Sezon başında Fenerbahçe​'den Real Madrid​'e transfer olan Arda Güler​ için İspanyol ekibinde işler iyi gitmiyor. Son dönemde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti​'nin fazla forma şansı tanımadığı genç futbolcunun, yol ayrımına geldiği belirtilirken İspanyol basını Arda'ya 2 İngiliz ve 1 Alman ekibinin talip olduğunu yazdı.

ARDA GÜLER İÇİN 3'LÜ TRANSFER TAARRUZU
Fichajes.com'da yer alan habere göre  İngiltere Preimer Ligi'nin iki şampiyonluk adayı Arsenal​ ve Manchester City'nin yanı sıra Almanya Ligi Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Arda'yı transfer listesine aldı.

DE BRUYNE'NİN YERİNE ARDA GÜLER
Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu vurgulanırken Arda Güler'in bu açığı kapamak adına iyi bir seçenek olduğu yorumu yapıldı. Manchester City'nin de milli futbolcumuza  uzun vadeli bir yatırım gözüyle baktığı,  Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına da Arda ile çözüm bulunabileceği ifade edildi.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in ise Wirtz'i satması durumunda Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği haberde yer verilen iddialar arasında.

ANCELOTTI'NIN OYNATMAMA NEDENİNİ YAZDILAR
Bu arada İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden El Mundo Depotivo ise Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilerleyen dönemde de takımda as bir oyuncu olarak oynatmayı düşünmediğini yazdı.  Gazete Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama gerekçesinin ise oyuncunun savunma yönündeki eksiklikleri olduğunu iddia etti.

Real Betis, Atletico Madrid ve Celta Vigo maçlarında süre alamayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki son Borussia Dortmund maçında ise son 4 dakika oyanu giren Arda, La Liga devinde toplamda 10 maçta 291 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER