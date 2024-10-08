Konyaspor’un başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Süper Lig’in 8. haftasında Konya Stadyumu’nda oynanan ve 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından Kontv’ye özel olarak konuştu. Erdoğan, “Bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı” dedi.

Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Süper Lig'in 8. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından konuştu. Kontv'ye özel olarak konuşan Erdoğan, "İç saha baskısını kırmak için bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı. Bunu da Eyüpspor maçıyla başardık” ifadelerini kullandı.

"Güzel bir duruş sergiledik”

Anadolu Kartalı'nın başarılı oyuncularından Yusuf Erdoğan, "Öncelikle iç saha şanssızlığımızı kırdığımız için mutluyuz. Böyle bir takıma karşı geri düşüp sonrasında galip duruma geçmek iyi bir durum. Güzel bir duruş oldu bizim için. Oynayın oynamayan bütün arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

"Taraftarımız inanılmaz destekledi”

Konyaspor taraftarına ayrı bir parantez açan Erdoğan, "Bugün güzel bir karakter ortaya koyduk. Taraftarımız da bugün maçın başına sonuna kadar bizleri inanılmaz destekledi. Özenen, baskılı oynayan Konyaspor'u bu hafta geri getirdiğimizi düşünüyorum. Aslına baktığımız zaman içerdeki son Kayseri ve Sivas maçlarına da baskılı bir oyun oynamıştık. Ama sonuca ulaşamamıştık. Bu galibiyet bizim için çok güzel oldu. Çok önemli oldu” diye konuştu.

"İstediğimiz golü bulamıyorduk”

Anadolu Kartalı'nın başarılı savunma oyuncusu; "İç sahada bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı. İyi oyun oynuyorduk ama bir türlü istediğimiz golü bulamıyorduk. Nasip bana oldu. Beraberlik golünü kaydettim. Çok şükür ben de böylelikle evdeki ilk golümü atmış oldum. Bu da benim için ayrı bir önem taşıyor. İyi bir taraftar bütünlüğü yakaladık. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)