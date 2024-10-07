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Civciv Ahmet Monivaspor’da

Selman Kaya
Muhabir
Civciv Ahmet Monivaspor’da
Konya Süper Amatör Lig’e iddialı girmek isteyen Paye Masterlar Monivaspor, yeni antrenörünü buldu.

Moniva ekibi "Civciv Ahmet” olarak bilinen başarılı teknik adam Ahmet Arslan ile anlaşma sağladı. Konya Şekerspor, Meram Kara Kartallar gibi takımlarda ciddi başarılar elde eden Arslan, yeni sezonda Monivaspor'un başarısı için mücadele edecek. Arslan'ın imza töreninde Paye Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Paye Masterlar Monivaspor Başkanı Bekir Akdemir, başkan yardımcısı Akif Yıldırım ve U14-U16 takımları antrenörü Ferhat Şen de hazır bulundu.

"İnanıyorum ki çok daha iyi yerlerde olacağız”

Konuyla ilgili olarak konuşan Monivaspor Başkanı Bekir Akdemir, başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Akdemir, "Yeni hocamıza ve takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. İnanıyorum ki kulübümüz çok daha iyi yerlere gelecek” dedi.

(Selman Kaya)

 

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