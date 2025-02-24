Fenerbahçe Galatasaray Maçı | GS - FB Maçı Hangi Kanalda, Derbi Hangi Kanalda? Derbi Kaçta: Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesecek bir derbiyle alevleniyor. Lider Galatasaray, 63 puanla zirvedeki yerini korurken, 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise kritik deplasmanda farkı kapatmak için sahaya çıkacak. İki rakibin karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak. RAMS Park’ta oynanacak derbi, Süper Lig’de zirve yarışına yön verecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçın tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun en kritik derbisinde karşı karşıya geliyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı açmayı hedeflerken, Fenerbahçe ise bu farkı 3'e indirerek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler, bu dev mücadeleyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbi hakkında tüm detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Sezonun en önemli mücadelelerinden biri olan bu dev derbi, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Rams Park'ta gerçekleşecek olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk Yabancı Hakem!

Bu kritik mücadele, 1970 yılından bu yana ilk kez yabancı bir hakem tarafından yönetilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Sloven hakem Alen Borosak'ın VAR hakemi olarak görev alacağını açıkladı. Karşılaşmanın AVAR (Asistan VAR) hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

GS-FB Maç Geçmişi: Kim Üstün?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi. Rekabetin başladığı 17 Ocak 1909 tarihinden bu yana oynanan maçlarda Fenerbahçe 149 kez kazanırken, Galatasaray 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler toplamda 542 gol atarken, sarı-kırmızılı ekip 500 gol kaydetti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, iki takım taraftarları için büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, derbi hangi kanalda? sorularının yanıtı belli olurken, futbolseverler heyecanla 24 Şubat akşamını bekliyor.