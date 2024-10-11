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Genç milliler evinde mağlup

Selman Kaya
Muhabir
Genç milliler evinde mağlup
Konyasporlu Deniz Ertaş ve Konyalı Ahmet Karademir’in kadrosunda yer aldığı Türkiye U20 Milli Takımımız, U20 Elit Lig 3. maçında Portekiz’i ağırladı.

Genç milliler; İstanbul'da bulunan Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. 

Milliler öne geçti ama...

Ay-yıldızlılar müsabakada ilk golü bulan ekip oldu. Kırmızı-beyazlılar 10. dakikada Abdul Halim Eroğlu ile 1-0 öne geçmeyi başardı. 16. dakikada sahne alan Joao Muniz ise Portekiz adına beraberliği getiren golü kaydetti. 71. dakikada Manuel Mendonça yine yeniden sevinen Portekiz, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

Konyalı milliler ne yaptı?

Türkiye U20 Milli Takımımızda yer alan Konyasporlu kaleci Deniz Ertaş ve Konyalı Ahmet Karademir'in performansı da merak konusu oldu. Kaleci Ertaş bu karşılaşmada yedek beklerken; Ahmet Kardemir ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.

(Selman Kaya)

 

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