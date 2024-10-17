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İbrahimoğlu: Beşiktaş’tan puan almak istiyoruz

Selman Kaya
Muhabir
İbrahimoğlu: Beşiktaş’tan puan almak istiyoruz

Konyaspor'un başarılı futbolcularından Melih İbrahimoğlu, Beşiktaş'tan puan almak istediklerini söyledi. "Beşiktaş çok iyi ve zor bir rakip” diyen İbrahimoğlu; "Ama puan alınmayacak bir rakip değil. İnşallah güzel bir sonuçla Konya'ya dönmek istiyoruz” dedi.

"Orta sahada daha rahatım”

Kanadın yanı sıra orta sahanın merkezinde de görev alabilen İbrahimoğlu, kendi performansıyla ilgili olarak da konuştu. İbrahimoğlu, "Her oyuncu kendisini göstermeye çalışıyor. Ben de bunlardan birisiyim. Elimden geleni yapıyorum. Son zamanlarda hocamız bana da şans veriyor. Bana nerede görev verirse elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırım. Kendimi orta alanda daha rahat hissediyorum ama dediğim gibi. Benim için önemli olan sahada yer almak” diye konuştu.

(Selman Kaya)

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