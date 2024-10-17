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Konya Store kâra geçti!

Selman Kaya
Muhabir
Konya Store kâra geçti!
Konyaspor lisanslı ürünlerinin taraftarla buluşma adresi olan Konya Store kâra geçti!

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ömer Korkmaz, yıllar sonra bu organizasyonun kendi yağında kavrulduğunu hatta kâra geçtiğini söyledi. Başkan Korkmaz, "Konya Store, Konyaspor'un önemli bir marka değeri olarak yaşamını sürdürür. Baktığımız zaman yıllardır ilgi azlığından dolayı kâr etmemiş. Sürümü çok olması gerekir. Çok şükür şu anda bu sezon itibariyle kendi kendine çevrilen hatta ufak tefek de olsa kâra geçmiş bir organizasyon. Aslında Anadolu kulüpleri bu organizasyonlardan çok çok büyük kârlar beklemez. Ama ilerleyen zamanlarda ürün çeşitliliğini artırarak genişletmek istiyoruz” dedi. (Selman Kaya)

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