Konyaspor Akademi daha da canlanıyor

Tümosan Konyaspor, Türk futbolunun kurtuluşu için altyapı hamlelerini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon sonu itibariyle yeni bir yapılanmaya giden akademinin rol ve modelleri açıklandı. İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, akademi koordinatörü Yunus Altınbeyaz ve gençlik gelişim teknik sorumlusu Cem Bağcı, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Heyet, yeni bir yapılanmaya giden Konyaspor Akademisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda öne çıkan konu başlıkları şu şekilde...

"Altyapı bir süreç”

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, toplantıyı açan isim oldu. Kaymak, "Şunun altını çizmek istiyorum. Akademi gerçekten sabır isteyen bir süreç. İstediğiniz sonuçları hemen elde edemiyorsunuz. İnsanları, çocukları belli kurallar içerisinde belli bir düzeye getirmek gerçekten çok zor. Sağ olsun hocalarımız yoğun bir mesai harcıyor. İnşallah bu emeklerinin sonunda da meyvelerini yeriz” dedi.

"Üreten Konyaspor modeli istiyoruz”

Tümosan Konyaspor Akademi Koordinatörü Yunus Altınbeyaz, süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Altınbeyaz, "Bu süreç aslında 3 ay önce başladı. Daha önce bir basın toplantısı yapmak istemiştik ama biliyorsunuz ki Türk futbolunda altyapı hamleleri çok meşhur. Hiçbir şey yapmadan sizlerin karşısına çıkmak istemedik. Havada kalan söylemler yerine; en azından neleri yaptık, ne durumdayız ve nereye götürmek istiyoruz sorularını yanıtlamayı daha doğru bulduk. Bu minvalde bir pencere açmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki genç sezon Konyaspor ligde kalıp rahat bir nefes aldıktan sonra bir oluşuma gittik. Buna bir mental değişiklik diyebiliriz. Üreten Konyaspor modelinin bizler bir ayağını oluşturuyoruz. Bunun en önemli ayağı tabii ki A takım. Bizim alanımız akademi. En zor, en meşakkatli ve en uzun süreç. Ekonomik olarak çok sıkıntılı bir yerde altyapıya bu kadar yatırım yapılması mantıklı mı? Evet. Tam da bu noktada, bu zamanda mantıklı. Yönetimimiz bizlere desteğiyle iyi bir planlamayla yola çıktık” diye konuştu.

"Yoğun mesai harcıyoruz”

Tümosan Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Cem Bağcı ise, yoğun bir süreç geçirdiklerini söyledi. Bağcı, "3 aydır çok yoğun mesai harcıyoruz. 3 ay bana 6 ay gibi geliyor. Hatta daha fazla. Göreve başladığımızdan bu yana hızlı bir şekilde antrenör kadrosunu oluşturduk. Antrenör profili olarak bir karma kadro oluşturduk. Türkiye'nin akademilerindeki temel sorunlardan birisi çok çabuk sonuca gitmeyi planlıyor olması. Bundan ziyade çocuklara hatasız futbola nasıl öğretiriz buna odaklanmalıyız. Gençlerimizi küçük yaşlarda tespit ederek akademi havuzuna almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Selman Kaya)