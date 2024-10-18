Konyaspor Beşiktaş’a hazır

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, haftanın son taktik antrenmanının gerçekleştirdi. Konyaspor, 19 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Beşiktaş ile Konyaspor arasında; 20 Ekim Pazar günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
(Selman Kaya)