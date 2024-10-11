Konyaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde Kayacık Tesisleri’nde toplanan yeşil-beyazlılar, haftanın ilk antrenmanını geride bıraktı.
Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı kritik Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada 5 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar, 11 Ekim Cuma günü yeniden toplanarak haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Yenileme antrenmanı yapıldı
Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Konyaspor, 12 Ekim Cumartesi gününü ise kuvvet antrenmanlarıyla geçirecek.
Hazırlık maçlarının takvimi belli oldu
Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar, 13 Ekim Pazar günü 2 hazırlık maçına birden çıkacak. Anadolu Kartalı saatler 14.00'ü gösterdiğinde TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile Kayacık Tesisleri'nde karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, saat 16.00'da ise Mısır Premier Lig ekiplerinden Pyramids ile Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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