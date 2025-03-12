Konyaspor’da Beşiktaş mesaisi! Taktik çalışmaları sürüyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri’nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanla değerlendirdi
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, günü hücum varyasyonlarının yer aldığı taktik antrenmanla değerlendirdi. Tümosan Konyaspor, taktik çalışmalarına 13 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek.
Anadolu Kartalı'nda tempo yüksek
Beşiktaş hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor, yüksek tempoda çalışıyor. Rakip analizleri doğrultusunda çalışan yeşil-beyazlılar, siyah-beyazlıların eksiklerini avantaja çevirmek için her ihtimali göz önünde bulundurup değerlendiriyor.
Milli araya moralli gitmek istiyor
Tümosan Konyaspor, Beşiktaş maçının ardından başlayacak milli araya moralli gitmek istiyor. Puan cetvelinde kritik bir noktada olan Anadolu Kartalı, kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak direkt rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
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