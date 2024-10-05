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Konyaspor evinde mutsuz!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor evinde mutsuz!

Konyaspor bu sezon evinde kazanamıyor. Ligde çıktığı son 3 iç saha maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar; bahse konu periyotta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Anadolu Kartalı 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak girdiği 1992-93 sezonundan bu yana en kötü sürecini geçiriyor. 

Adil'i tutana aşk olsun

Konyasporlu Adil Demirbağ, kariyer sezonlarından birisini geçiriyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçıyla Süper Lig'deki 110'uncu maçına çıkan Demirbağ, yeni sezona hızlı başladı. Bu sezon oynadığı 7 maçta atılan gollerin 3'üne imzasını bırakan Adil Demirbağ, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

Konya havası Thiam'ı çarpıyor

Konya havası golcü oyuncu Mame Thiam'ı çarpıyor! Tam 5 yıldır ülkemizde top koşturan Eyüpspor'un deneyimli golcüsü Thiam'ın Konyaspor'a karşı yüzü gülmüyor. Senegalli oyuncu Süper Lig kariyeri boyunca mücadele ettiği 28 takım içerisinde; sadece Konyaspor'a karşı skora etki edemedi. Thiam Anadolu Kartalı'na karşı tam 9 kez rakip olurken; herhangi bir gol ya da asist katkısı sağlayamadı. (Selman Kaya)

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