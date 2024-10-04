Konyaspor Eyüpspor’a hazır! Rakibin eksikleri analiz edildi

Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Yeşil-beyazlılar gün içinde yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarında sona geldi.

Kritik karşılaşma için tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar; 5 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Konyaspor ile Eyüpspor arasında; 6 Ekim Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Tempolu bir süreç geride kaldı

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Konyaspor, Eyüpspor maçını kazanarak taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Anadolu Kartalı bunu başarmak için tempolu bir çalışma sürecinden geçti. Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, hücum varyasyonlarına ağırlık verdi.

Rakibin eksikleri analiz edildi

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Eyüpspor'un son maçlarını analiz etti. Genç teknik adam İstanbul ekibinin eksiklerini belirlerken; bunu kendileri lehine avantaja çevirmek için hummalı bir süreç geçirdi. Yeşil-beyazlıların kritik Eyüpspor maçında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

(Selman Kaya)