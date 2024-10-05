Konyaspor Eyüpspor’u ağırlıyor!

Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında Eyüpspor’u ağırlıyor. 6 Ekim Pazar günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi Çanakkale bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar yönetecek.

Konyaspor, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 8. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'u ağırlayacak. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligde 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, puan cetvelinde 11. sırada yer aldı. Kurulduğu günden bu yana ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftaya 12 puanla 6. sırada girdi. Konyaspor ile Eyüpspor arasında; 6 Ekim Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Kritik maçı Erkan Özdamar yönetecek

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Çanakkale bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bilal Gölen üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Her iki takımda da tek eksik var

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Yeşil-beyazlıskatlığı nedeniyle sezonun ilk devresini kapatan stoper Josip Calusic bu maçta görev alamayacak. Konuk Eyüpspor'da ise çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu Recep Niyaz haricinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Ali Çamdalı nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Konyaspor'un; kritik Eyüpspor maçında da aynı dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakup Slowik (27), savunma 4'lüsünde Nikola Boranijasevic (24), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Stya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Oğulcan Ülgün (35), orta alanda Hamidou Keyta (28), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10) tekli forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Eyüpspor muhtemel 11'i

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde 4-3-3 sistemiyle mücadele eden Eyüpspor'un; zorlu Konyaspor maçında da aynı sitemle mücadele etmesi bekleniyor. İstanbul ekibinin kalesinde Berke Özer (24), savunma 4'lüsünde Léo Dubois (15), Luccas Claro (4), Robin Yalçın (6) ve Caner Erkin (88), orta 3'lüde Fredrik Midtsjø (18), Melih Kabasakal (57) ve Samu Saiz (10), 3'lü hücum hattının kanatlarında Emre Akbaba (8) ve Ahmed Kutucu (24), ileri uçta ise Mame Thiam'ın (9) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)