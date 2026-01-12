Konyaspor kupa arenasında: Kritik maç ne zaman?

Konyaspor bu sezon kupa arenasındaki 2. maçına çıkıyor! Anadolu Kartalı Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Peki, zorlu karşılaşma hangi gün ve saat kaçta oynanacak?
Kritik maç ne zaman?
Bodrum Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Her iki takım için de zorlu geçecek müsabaka; 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.
(Hasan Yıldırım)