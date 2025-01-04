GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor’un forvetinden 13. lig maçında ilk gol!

Konyaspor’un forvetinden 13. lig maçında ilk gol!
Konyaspor’a yaz transfer sezonunda katılan forvet oyuncusu Blaz Kramer, ligde 13 maç sonra ilk kez gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılasan Konyaspor mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Müsabakanın 76. dakikasında Pedrihno'nun yerine maça dahil olan Blaz Kramer, 90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın asistinde golü buldu. Kramer, bu golle yeşil-beyazlı forma ile ligde çıktığı 13 maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Umut Nayir ise skora katkı sağlayamadı. Umut, en son golünü ligin 1. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-2'lik skorla galip geldikleri Kasımpaşa maçında atmıştı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER