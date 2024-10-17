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Konyasporlu futbolcular imza gününde

Selman Kaya
Muhabir

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Konyasporlu futbolcular imza gününde
Konyasporlu futbolcular Blaz Kramer, Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, yeşil-beyazlı taraftarlarla imza gününde buluştu. Oyuncular hem imza verdi hem de hatıra fotoğrafı çektirdi

Konyasporlu futbolculardan Blaz Kramer, Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, yeşil-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Konya Store'de taraftarlarla buluşan oyuncular hem imza dağıttı hem de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Gün, birbirinden güzel anılarla sona erdi.

"Bu tip organizasyonları artırmaya çalışıyoruz”

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, bu organizasyonları artırmak istediklerini söyledi. Başkan Korkmaz, "Kendimize gelen talep doğrultusunda bu organizasyonları artırmak istiyoruz. Çünkü biz Konyaspor'un tamamen halkın takımı olmasını istiyoruz. Taraftarımızın yoğun ilgisi var. Futbolcularımızı daha çok erişilebilir hale getirmek istiyoruz. En azından gençlerimizin ve çocuklarımızın erişebileceği bir konumda olmalarını istiyoruz. Bunu yaparak Konyasporlu nesilleri daha da arttırabiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

"Kaynaştırma ortamı oluşturmak istiyoruz”

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak ise; takım ve taraftarı daha da kaynaştırmak istediklerini söyledi. Kaymak, "Bu tarz organizasyonlarla taraftarımız ve Konyaspor'u daha çok bir araya getirmek istiyoruz. Bir kaynaştırma ortamı oluşturmak istiyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlara da devam edeceğiz” diye konuştu.

"Mutluluğu gözlerden okuyabiliyorum”

Anadolu Kartalı'nın golcü oyuncusu Blaz Kramer, taraftarın mutluluğunu gözlerinden okuduğunu söyledi. Sloven futbolcu, "Buradaki çocukların mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyorum. Bunları görmek beni çok mutlu ediyor. Bu organizasyonda ben de onları mutlu edebilirsem gerçekten kendi adıma çok huzurluyum” ifadelerini kullandı.

"Taraftar mutluysa biz de mutluyuz”

Yeşil-beyazlıların başarılı kanat oyuncusu Alassane Ndao ise; taraftarın mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Ndao; "Çok güzel bir organizasyon oldu. Taraftar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

"Benim için çok özel bir gün”

Anadolu Kartalı'nın başarılı oyuncularından Melih İbrahimoğlu ise; kendisi adına özel bir gün olduğunu söyledi. İbrahimoğlu; "Türkiye'de ilk kez böyle bir imza gününe katılıyorum. Taraftarlar futbolu gerçekten çok seviyor. Bizler de onları çok seviyoruz. Çok çok teşekkür ederim kendilerine” diye konuştu. (Selman Kaya)

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