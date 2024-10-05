Özdamar ile mağlubiyet yok!

Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak Konyaspor, kritik maç öncesinde güzel bir istatistik yakaladı. Karşılaşmanın Çanakkale bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, yeşil-beyazlıların Süper Lig'de şu ana kadar olan süreçte 6 maçını yönetirken; Anadolu Kartalı bu maçlardan 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Konyaspor'un Özdamar'ın yönettiği maçlarda mağlup olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Eyüpspor'un Özdamar karnesi nasıl?

Konyaspor'un rakibi olan Eyüpspor, deneyimli hakemle inişli çıkışlı bir grafik çizdi. İstanbul ekibi Erkan Özdamar'ın yönettiği 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. (Selman Kaya)