Riva’da Konyaspor Zirvesi!

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, son haftalardaki hakem hatalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kapısını çaldı. Başkan Korkmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile özel olarak görüştü
Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, son haftalardaki hakem hatalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çaldı. Son olarak Kayserispor maçında ciddi hakem hatalarına maruz kalan Anadolu Kartalı, konuyu federasyona taşıdı. Başkan Korkmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile İstanbul Riva'da özel olarak görüştü.
Başkan Korkmaz, hataları sıraladı
Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Hacıosmanoğlu'na kalabalık bir gündemle gitti. Sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarını derleyen Korkmaz, bu sorundan kaynaklı yaklaşık 10 puanın kaybedildiğini dile getirdi.
Ziyaret, hediyelerle sona erdi
Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ömer Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Millî Takım forması takdim ederken; Ömer Korkmaz da Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Tümosan Konyaspor forması hediye etti.
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