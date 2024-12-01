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Trabzonspor’da hayal kırıklığı

Trabzonspor’da hayal kırıklığı
Trabzonspor’da istikrarsız gidişat devam ediyor. Alanya deplasmanından da mağlubiyetle dönen bordo-mavililer dış sahada 7 maçtır kazanamıyor.

Trabzonspor'da istikrarsız gidişat sürüyor. 2024-25 sezonunda geride kalan haftalarda hiç deplasman galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer, 1985-86 sezonundan sonra ikinci kez bir sezonun ilk 7 deplasman maçında galibiyet alamayıp üst üste iki maç kazanma başarısını da gösteremedi. Bunun yanında Alanyaspor deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyet, Karadeniz ekibinde hem moralleri bozdu, hem de karşılaşmanın hakemine tepkileri beraberinde getirdi.

Süper Lig'in 13'üncü maçları itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu geçiren Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 11 puan kaybetti. Bordo-mavili takım bu istatistikle de 2023/24'ün tamamında bu şekilde kaybettiği puan miktarını geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı şansı tutmayan Trabzonspor Akdeniz ekibiyle oynadığı son iki maçını da kaybederek bu şanssızlığını da kıramadı.

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Denis Dragus, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Alanyaspor filelerine gönderirken ilk golünü kendi kalesine kaydetmiş oldu.

Alanyaspor maçıyla Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör olan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Alanyaspor'a rakip olduğu sekizinci Süper Lig maçında ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA

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